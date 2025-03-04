لجان المستأجرين: على الدولة ومجلس النواب تحمل مسؤولية إعادة إصدار قانون منصف استنادا لمطالب المستأجرين

عقدت لجان المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية اجتماعًا لعرض القضايا المتعلقة بالإيجارات السكنية وغير السكنية. وأكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله أن هناك تجاوزات من قبل ما وصفهم بـ”السماسرة وحديثي النعمة”، محذرًا من محاولة تنفيذ قانون التهجيري الأسود الذي تم تعديله في 2017 دون تطبيقه. وأشار إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الموضوع.

كما أعلن عبدالله عن سلسلة من التحركات في بيروت والمدن والمناطق للمطالبة بقانون جديد للإيجارات يتماشى مع روح القانون 160/92، ويكون منصفًا لكل من المستأجرين القدامى وصغار المالكين.

من جانبه، شدد الدكتور عباس وهبي باسم تجمع المستأجرين في النبطية على أهمية إصدار قوانين عادلة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة للإسكان وعدم طرد كبار السن، وخصوصًا بعد الدمار الذي لحق بالعديد من المناطق. وأضاف أنه يجب تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة بما يضمن حقوق المستأجرين.

تم مناقشة الموضوع في حضور رؤساء اللجان من مختلف المناطق، وتم التأكيد على أهمية الدفاع عن حق السكن، والمطالبة بتفعيل دور الدولة ومجلس النواب لإصدار قانون منصف.