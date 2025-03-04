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March 4 2025 - 13:42

الصين تفرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الأمريكية

منذ 21 mins 4 March، 2025
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أخبار دولية - الصين

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن فرض تعريفات جمركية إضافية على السلع الأمريكية بدءًا من 10 مارس الجاري. وأوضحت وزارة المالية الصينية أن الرسوم تشمل 15% على القمح، و10% على اللحوم البقرية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة الصينية أنها رفعت دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية تنتهك قواعد المنظمة وتضر بالتعاون التجاري بين البلدين. وأكدت الصين أنها ستدافع عن حقوقها ومصالحها وفقًا لقواعد المنظمة.

كما أعلنت بكين إدراج 15 شركة أمريكية في قائمة مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج لحماية الأمن القومي، وأعلنت حظر استيراد أجهزة التسلسل الجيني من شركة “إيلومينا” الأمريكية.

في المقابل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، مبررًا ذلك بما وصفه بإخفاق الصين في الحد من الاتجار بمادة الفنتانيل. كما أشار ترامب إلى أن كندا والمكسيك لن تتمكنا من تجنب زيادات جمركية مماثلة.

تعد الولايات المتحدة سوقًا تجاريًا رئيسيًا لكل من الصين وكندا والمكسيك، ومن المتوقع أن تتأثر كندا والمكسيك بشكل أكبر من الصين، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: سبوتنيك

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