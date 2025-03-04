سرايا القدس-كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو بالحي الشرقي محققين اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2025 - 08:50

سرايا القدس-كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو بالحي الشرقي محققين اصابات مؤكدة

منذ 28 mins 4 March، 2025
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