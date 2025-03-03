الرئيس بري استقبل وفداَ من جامعة القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو وسفير تشيكيا مودعا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم الدكاش، في حضور الأمينة العامة للجامعة الدكتورة نادين رياشي والمدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر.

وقد سلم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في الإحتفال الذي تنظمه الجامعة لمناسبة ذكرى اليوبيل الـ150 لتأسيس الجامعة.

واستقبل بري سفير تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وتم في خلال الزيارة، أيضاً عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام