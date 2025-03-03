“حماس” دعت الى تصعيد المواجهة مع العدو :عملية الطعن في حيفا تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال

أكدت حركة “حماس” اليوم في بيان، “أن عملية الطعن في حيفا، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يواجه عمليات قتل وتدمير ومشاريع استيطانية.

وقالت حماس في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام: “تأتي هذه العملية في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى “.

ودعت حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس والداخل إلى تصعيد “المواجهة مع العدو، والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية