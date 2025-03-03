الكرملين: يجب إرغام زيلينسكي على تحقيق سلام

حضّ الكرملين اليوم على “إرغام” الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على السعي نحو تحقيق “السلام”، بعد سجال غير مسبوق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي: “يجب على أحد ما أن يرغم زيلينسكي على تغيير رأيه، فهو لا يريد السلام. يجب إجباره على الرغبة في تحقيقه”. وأضاف أن السجال بين الرئيسين كان بمثابة حدث غير مسبوق، مشيرًا إلى أن زيلينسكي أظهر “افتقارًا تامًا للقدرات الدبلوماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية