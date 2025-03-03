ستارمر: سنطرح على واشنطن “خطة للسلام” في أوكرانيا

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن “المملكة المتحدة وفرنسا ستعملان مع كييف لطرح خطة للسلام في أوكرانيا على واشنطن”.

وأشار ستارمر في حديث له الاحد الى انه “بعد المناقشات مع فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم التوصل إلى اتفاق على أن المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا، وربما واحد أو اثنين آخرين سيعملون مع كييف لوقف الحرب”.

ولفت ستارمر الى أن “التركيز يجب أن يكون على سلام دائم في أوكرانيا”، واضاف انه “ضروري لأمن أوروبا”، واعتبر أن “أسوأ النتائج هي أن تخالف روسيا شروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه”، وعبر عن شعوره “بعدم الارتياح عندما كان يشاهد الجدال الذي نشب بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل أيام”.

وقال ستارمر “أعتقد أن ترامب يريد رؤية سلام دائم في أوكرانيا على الرغم من خطابه وموقفه تجاه زيلينسكي”، وتابع “لا أثق بالرئيس بوتين، سيأتي مرة أخرى إذا أتيحت له الفرصة، لذلك هناك حاجة ماسة إلى ضمانات أمنية وأنا أثق بزيلينسكي وبترامب”.

المصدر: روسيا اليوم