موسكو ترفض إرسال أي قوات أوروبية إلى أوكرانيا: تحريض متواصل على روسيا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النقاشات التي تدور في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا بـ”الوقحة”، معتبرا إياها استمرارا لتحريض كييف على مواصلة الحرب ضد روسيا.

وقال لافروف في حديث له الاحد إن “الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي نازي خالص وخائن للشعب اليهودي والرئيس الاميركي دونالد ترامب شخص براغماتي ويتمتع بالفطرة السليمة لهذا السبب الأمر مثير للاهتمام في التعامل والتواصل معه”، وتابع ان “ظالنقاش في أوروبا حول إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا وقاحة واستمرار في تحريض كييف على الحرب ضد روسيا”.

واضاف لافروف ان “وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار ترامب مايك والتز عقلانيان وفي الرياض تمكنت روسيا والولايات المتحدة من بحث القضايا العالقة”، واشار الى ان “ظهور قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا سيعني أن الأسباب الجذرية للأزمة لن تختفي بالنسبة لروسيا”، ورأى ان “الغرب لا يستطيع تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا سيطرت عليها قوات حفظ السلام الأوروبية”.

ولفت لافروف الى ان “واشنطن تعلن بشكل مباشر أنها تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا لكن أوروبا تطالب باستمراره”، وتابع ان “روسيا والولايات المتحدة أقرتا أنهما لا تستطيعان التفكير على نحو مماثل في جميع قضايا السياسة العالمية، لكنهما لا تستطيعان السماح للأمور بالوصول إلى الحرب”، واضاف انه “في الخمسة قرون الماضية كل مآسي العالم ولدت في أوروبا ولم تكن الولايات المتحدة هي المحرض”.

المصدر: روسيا اليوم