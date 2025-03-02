مكتب نتنياهو: إسرائيل توافق على خطة أميركية لوقف النار موقتا في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2025 - 13:54

مكتب نتنياهو: إسرائيل توافق على خطة أميركية لوقف النار موقتا في غزة

منذ 49 mins 2 March، 2025
d05f117139515e85ace7b61745a66fb8
أخبار دولية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر يوم الأحد إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق نار موقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.

وذكر مكتب نتنياهو أن في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتا، مضيفا أن الرهائن المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة