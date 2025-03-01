بين التنفيذ والتعطيل.. أين تتجه تفاهمات وقف النار في غزة؟

تسير تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني وكيان العدو، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وفق ثلاث مراحل رئيسية:

1. المرحلة الأولى (المُكتملة جزئيًا)

تضمنت هذه المرحلة تبادل الأسرى، عودة بعض سكان شمال غزة، وإدخال مساعدات إنسانية.

رغم التزام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ ما اتُّفق عليه، فإن الاحتلال لم يلتزم ببنود التفاهمات بالكامل.

ورغم ذلك، يُعتبر تنفيذ هذه المرحلة قد اكتمل إلى حد ما، مع وجود خروقات من جانب الاحتلال.

2. المرحلة الثانية (المُعرقلة حاليًا)

تشمل هذه المرحلة تبادل أسرى، حيث سيتم الإفراج عن قادة وجنود الاحتلال المحتجزين لدى الفصائل، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

تُعد هذه المرحلة الأصعب بالنسبة لكيان العدو، نظرًا لحجم التبادل المطلوب.

الاحتلال يسعى لتأجيل هذه المرحلة، حيث يرفض الانسحاب من محور فيلادلفيا وأجزاء أخرى من غزة.

وفقًا للوسطاء (مصر وقطر)، يحاول نتنياهو إفشال هذه المرحلة، وقد تعطّلت بالفعل في الوقت الحالي.

3. المرحلة الثالثة (لم تبدأ بعد)

تتضمن إعادة إعمار غزة بالكامل، وهي مرهونة بتنفيذ المرحلة الثانية.

المصدر: مواقع