“أهالي الطلاب في الخارج” ناشدوا عون الضغط لتطبيق قانون الدولار الطلابي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 15:36

“أهالي الطلاب في الخارج” ناشدوا عون الضغط لتطبيق قانون الدولار الطلابي

منذ 49 mins 1 March، 2025
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لبنان

ناشدت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، “تحمل المسؤولية والسعي الحثيث من أجل الحفاظ على حقوق طلابنا في الخارج للاستفادة من قانون الدولار الطلابي رقم ٢٨٣ الذي يلزم المصارف اللبنانية تحويل عشرة ألاف دولار على سعر الصرف الرسمي لكل طالب عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥  المشمول بالقانون، علما أن المصارف تتهرب من تطبيق قانون الدولار الطلابي ولا تحترم النصوص المدرجة فيه، بحيث تمعن في التهرب من تطبيقه وهذه جريمة ترتكب بحق مستقبل مئات الطلاب الذين ما زالوا عالقين في جامعات الخارج وهم على أبواب التخرج ولا حيلة لهم ولا قوة في الاستمرار الا بمساندة هذا القانون”.

وختم: “أنتم خير من يكون لنا عون في مسيرتنا العلمية ولنا كامل الثقة بأنكم ستألون اهتماما لمطلبنا المحق، إذ ألمحتم في خطابكم الكريم إلى دعم العلم لأنه الركن الاساسي في تطوير وطننا وتقدمه إلى الأعلى”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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