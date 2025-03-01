رويترز عن مصدرين مطلعين: البنتاغون أجبر واحدة من أرفع الضباط السود في الجيش الأمريكي على التقاعد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 03:12

رويترز عن مصدرين مطلعين: البنتاغون أجبر واحدة من أرفع الضباط السود في الجيش الأمريكي على التقاعد

منذ 33 mins 1 March، 2025
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