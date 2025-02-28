العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للقرار الدولي رقم 1701 وضمنا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية ولكل الالتزامات الدولية.

وبالسياق، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون جنوب لبنان صباح الجمعة لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل العدو الاسرائيلي، تزامنت مع الاستعدادات لتشييع 130 شهيدا وشهيدة من أبنائها.

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن “تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء القطاع الشرقي في الجنوب”.

والخميس انتهك العدو الاسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت مُسيّرة ليلاً غرفة في أطراف دير قانون، كما استهدف العدو أحد المنازل في أطراف عيناثا من دون وقوع إصابات، بالاضافة الى ذلك شن طيران العدو الاسرائيلي غارتين على منطقة الهرمل حيث ارتقى شهيد وأصيب اثنين.

وهذه الانتهاكات الاسرائيلية المتواصل هي برسم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق وعلى الدول الراعية لا سيما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام