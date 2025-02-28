روسيا: إحباط اعتداء إرهابي لاغتيال مطران سيمفيروبول والقرم

أعلن “جهاز الأمن الفدرالي” الروسي في بيان له الجمعة انه أحبط “هجوما إرهابيا في موسكو لاغتيال تيخون شيفكونوف مطران سيمفيروبول وشبه جزيرة القرم، خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية”.

وقال البيان “تم اعتقال مواطنين، روسي وأوكراني، جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، خططا لهجوم إرهابي استهدف متروبوليتان سيمفيروبول والقرم تيخون شيفكونوف”، وتابع “تمت مصادرة قنبلة محلية الصنع وجوازات سفر أوكرانية مزورة كانت بحوزتهما”.

ولفت البيان الى انه “في التحقيقات اعترف المتورطان بأنه في منتصف عام 2024 تم تجنيدهما من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية لاغتيال المتروبوليت تيخون وكان من المقرر تنفيذ الهجوم أثناء وجود المطران تيخون في موسكو”.

المصدر: روسيا اليوم