روسيا: القضاء على 1065 عسكريا اوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الخميس القضاء على 1065 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 60 قتيلا ودمرت له مدفعين ومستودعي ذخيرة”، وتابعت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف وكبدت العدو 180 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات ومركبتين و7 مدافع ومستودعي ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية”.

واضافت الوزارة “حسّنت قوات الجنوب مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له مدرعة و3 مركبات ومدفعين”، وتابعت “عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 310 قتلى ودمرت له دبابة ليوبارد ألمانية و7 مدرعات منها هامفي أمريكية، ومركبة و3 مدافع”.

وقالت الوزارة “تواصل قوات الشرق تقدمها في دونيتسك وزابورجيه وكبدت العدو 215 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركية و3 مدافع”، وتابعت “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 150 قتيلا ودمرت له 10 مركبات ومدفعا ومستودعي ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية”، واضافت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية الأوكرانية ومراكز تجميع المسيرات لقوات كييف”، واكدت “إسقاط 104 مسيرات أوكرانية و7 قنابل جدام جوية أمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم