انتشال 5 شهداء من بلدة دير ميماس جنوب لبنان

انتشل عناصر الدفاع المدني الاربعاء جثامين وأشلاء خمسة شهداء من بلدة دير ميماس في جنوب لبنان سبق ان ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها أن “فرق الإنقاذ في المديرية تواصل، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقا، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح”.

وأشارت المديرية إلى أن “الفرق المختصة تمكنت اليوم من انتشال جثامين وأشلاء خمسة شهداء من بلدة دير ميماس”، ولفتت إلى أنه “تم نقل الجثامين والأشلاء المنتشلة من البلدة إلى مستشفى كفرا، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي DNA، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء”.

وأكدت المديرية “عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام