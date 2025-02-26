الخارجية الروسية: خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين الدول النووية كبير جدا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن “خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين الدول النووية مرتفع للغاية”.

وأشار فيرشينين في حديث له الاربعاء إلى أن “الوضع يتدهور بوتيرة مقلقة جدا”، وأضاف “نقترب من الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة في ظل أزمة خطيرة في مجال الأمن الدولي”، وتابع “الوضع يتدهور بوتيرة تثير الإحباط وخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية مرتفع للغاية وتزداد التوترات والصراعات في كل مكان تقريبا”.

وشدد فيرشينين على أن “سبب الوضع الحالي يكمن في المواجهة المستمرة حول نموذج النظام العالمي”، وقال “تتصادم طموحات الهيمنة لدى البعض مع رغبة الآخرين في قيام علاقات دولية أكثر عدالة على أساس تعددية المراكز”، واوضح “يقوم الساعون إلى الهيمنة العالمية بانتهاكات صارخة لمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة ويرفضون الاعتراف بالمصالح الأساسية للدول الأخرى أو أخذها في الاعتبار ويقوضون الاتفاقيات السابقة ويحاولون الحصول على تفوق عسكري لا جدال فيه”، ورأى ان “هذه التصرفات تدفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وتدابير محددة لحماية نفسها”.

في ديسمبر/كانون الاول الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد”، وشدد على أن “روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع”.

المصدر: روسيا اليوم