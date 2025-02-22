الرئيس عون: الاستقرار على طول الحدود يتطلب انسحاب “الاسرائيليين” وإعادة الاسرى اللبنانيين

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان “الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الاسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها واعادة الاسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الاخيرة وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي”.

كلام عون جاء خلال استقباله السبت السناتور عن ولاية تكساس الاميركية روني جاكسون بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.

وأشار عون الى ان “الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الاسرائيليون وهو جاهز للتمركز على طول الحدود”، ولفت الى ان “التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي”، واكد ان “اسرائيل، باستمرار احتلالها للتلال، خرقت هذا الاتفاق وعلى الدول الراعية له، لاسيما الولايات المتحدة الاميركية الضغط عليها للالتزام به كليا” .

وشدد عون على ان “الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة وبالتنسيق مع اليونيفيل ولا صحة عن كل ما يشاع عن انه يتهاون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه”، وشكر “الولايات المتحدة للدعم الذي تقدمه للبنان وخصوصا للجيش اللبناني”، وطالب “بزيادة هذا الدعم الذي يعزز من جهوزيته عدة وعدداً ويمكّنه من القيام بالمهمات على نحو كامل”، وأمل ان “يلقى المطلب اللبناني التجاوب المطلوب من الادارة الاميركية الجديدة ومجلسي النواب والشيوخ الاميركيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام