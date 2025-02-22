عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 22-2-2025

العناوين

البناء:

-ترامب: خطتي لغزة جيدة لكنني لا أتمسك بها ولن أفرضها بل أوصي بها فقط

– حضور رئاسي ومواكب شعبية وحزبية ومناطقية ووفود عربية ودولية في التشييع

– تقديرات لحشد يفوق المليون مشارك تحية لسيد المقاومة وعهداً بمواصلة الطريق

النهار:

-حركة أميركية أوروبية في بيروت… وترتيبات واسعة للأحد

الأخبار:

-أن يزعل منك السيّد

-الغياب الذي لا يغيب

-ظاهِرة حسن نصرالله القياديّة

اللواء:

-أمن رسمي في التشييع غداً.. ولا مبرّر لفوضى المطار!

-عون تلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية وسلام يدعو العرب للإستثمار في لبنان

-لبنان والكراهية

الشرق:

-العرب والفُرص الضائعة!!!

-داريل عيسى ودوبرافكا شويتزا: تطبيق ال 1701 و 500 مليون يورو للإعمار

الجمهورية:

-جلسة الثقة: ٦٠ نائباً طلبوا الكلام

-»حزب الله« يشيّع »أمينيه غدًا

الديار:

-الأحد التاريخي: تشييع القادة واستفتاء شعبي على قوة حزب الله

-الانتخابات البلدية 2025: تحالفات ومفاجآت واستعدادات مكثفة

-الجيش اللبناني يقود الخطة الأمنية في يوم التشييع

-الحريري يعود الى المشهد والسعودية تُراقب بحذر: الى أين يتّجه السُّنة؟

-العونيّون سيحجبون الثقة: مُنفتحون ولكن!

الاسرار

اللواء:

همس

-توقعت مصادر دبلوماسية لبنانية أن تنعكس إيجاباً على لبنان القرارات الأوروبية برفع العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.

غمز

-لاقت إجراءات الدولة اللبنانية، على المستويات كافة ارتياحاً لدى الجهات المعنية بالتشييع يوم غد الأحد..

لغز

-شهدت التغذية بالتيار الكهربائي «الرسمي» تحسناً ملموساً، الأمر الذي يستدعي تنظيم عمل المولدات، تمهيداً لمرحلة الاستغناء عن هذه المولدات في المرحلة المقبلة..

الجمهورية:

-عُلم أنّ نائباً في المعارضة تلقّى عرضاً للعب دور وسطي في المرحلة المقبلة، لكنّه رفض.

-سُجّل تراجع في العلاقة بين نائبَين من تكتلَين حليفَين بعد خلاف حول إدارة الملف البلدي في مدينة محورية.

-عُلم أنّ أحد المستشارين في وزارة خدماتية قدّم استقالته بعد خلاف مع الوزير حول آلية إدارة الملفات الإقتصادية

البناء:

خفايا

-قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع تهجير غزة يمثل فرصة للدول العربية، وخصوصاً السعودية ومصر للانتباه لحجم أهمية موقفهما وللتقدم بمعادلة تقول إن الوقت مناسب للقول إن المطلوب حل لفلسطين وليس لغزة وإن الحل هو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 ومن ضمنها غزة. وفي قلب هذا الحلّ عملية إعادة الإعمار ولا حلّ من خارج هذا السياق أو على الأقل لا قدرة عند العرب على فعل شيء في غزة من دون هذا السياق وأن أوروبا مستعدّة لمساندة هذا الموقف خصوصاً في ظل سوء الفهم الحاصل في العلاقات الأميركية الأوروبية. وهذه فرصة لينتزع العرب موقفاً تاريخياً يضع القضية الفلسطينية على سكة الحل.

كواليس

-يقول مصدر أمني لبناني إنه بالرغم من كل عمليات التحريض والتهديد والشائعات تقول التقديرات إن يوم الأحد سوف يشهد أضخم تجمّع عرفه لبنان في أي مناسبة سياسية أو اجتماعية وإن الحشود اللبنانية المشاركة من كل المناطق سوف تفاجئ الكثيرين وإن العالم سوف يشهد للمناسبة ويعترف بما تقوله ولذلك لا داعي للعجلة في الحديث عن النتائج، لكن باختصار فإن ما قبل الأحد غير ما بعده.

المصدر: صحف