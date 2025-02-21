الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 9235 عسكريا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن “قواتها حررت بلدتي ناديجدينكا ونوفوسيولكا في دونيتسك، ليصل عدد المراكز السكنية المحررة في منطقة العملية الخاصة خلال الأسبوع الماضي إلى ستة”.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنه “في الفترة من 15 إلى 21 فبراير شنت القوات الروسية 11 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة ضاربة، أصابت مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة والموانئ، وكذلك محطات الكهرباء الفرعية التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني”.

وتابعت الوزارة “تم استهداف مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وبنية تحتية للمطارات العسكرية وأماكن لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة الضاربة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب”، واضافت أن “خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما مجموعه نحو 9235 عسكريا في كافة المحاور خلال الأسبوع الماضي، بينهم 2255 في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال و1315 في منطقة مسؤولية قوات الغرب و1365 في منطقة مسؤولية قوات الجنوب و2740 في منطقة مسؤولية قوات الوسط، و1100 في منطقة مسؤولية قوات الشرق، إضافة إلى 460 في منطقة مسؤوولية قوات دنيبر”.

وأشارت الوزارة الى ان “إسقاط طائرتي ميغ-29 تابعتين لسلاح الجو الأوكراني وقنبلتين جويتنين موجهتين JDAM و17 قنبلة جوية موجهة Hammer وصاروخ نيبتون مضاد للسفن تم تعديله لضرب أهداف أرضية، و36 صاروخا من نظام HIMARS وواحد من نظام أوراغان، إضافة إلى 790 طائرة مسيرة”، وتابعت “استسلام 58 عسكريا أوكرانيا على خط التماس القتالي”، وأكدت ان “مجموع ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 655 طائرة و283 مروحية و44132 طائرة مسيرة و596 منظومة صواريخ دفاع جوي و21688 دبابة ومدرعة أخرى و1521 راجمة صواريخ و21926 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و32005 مركبات عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم