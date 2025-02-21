مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة في 21-2-2025

على تربتِها سيُوسِّدُ وجنتيهِ بعدَ اَن مشى العمرَ الشريفَ على طريقِها، عالماً وثائراً وقائداً عظيماً فشهيداً عزيزا..

هي تربةُ القدس.. اولُ الواصلينَ لاستقبالِ سيدِ شهداءِ الامةِ وصفيِّه الهاشميّ، وصلت في قارورةٍ الى بيروتَ لتَستقبِلُهما في مرقدَيهِما المباركينِ، فيما روحاهما الشريفتانِ طالما حلّقتا في ساحاتِ مسجدِها الاقصى وحاراتِها العتيقة، وكانتا عونَ مجاهديها واملَ السائرينَ على طريقِها حتى التحريرِ الذي يرَوْنَهُ بعيداً ونراهُ بدمائِهما – قريباً قريبا..

على مقربةٍ من الاحدِ تتسابقُ الساعات.. فكلُّ جهاتِ الارضِ – بيروت، قِبلةَ المحبينَ التي تَمشي اليها والى ضاحيتِها القلوبُ والقبضات، والحناجرُ المشحوذةُ بأساً وحباً وعنفوانا، لِتَتلُوَ على مَسمَعِ الزمنِ إِنَّا على العهد، وأَنْ هيهاتَ منا الذلة ، واَنَّ مقاومةً قَدَّمت قادتَها شهداءَ على طريقِ القدسِ والوطنِ لم ولن تخشى خفايا الايام ..

الى الاحدِ يَستعدُّ الوطنُ ومعه الامة، وكلُّ محبِّي الحقِّ الفلسطينيِّ والسُمُوِّ الانساني، لتوديعِ القائدِ الامميِّ والرمزِ التاريخيِّ سماحةِ السيد حسن نصر الله وخليفتِه وصفيِّه السيد هاشم صفي الدين..

كلُّ التحضيراتِ اكتَملت، وكذلك الاستعدادات، وبدأت بيروتُ تستقبلُ طُوفانَ المحبينَ العابرينَ للقاراتِ والبحار، المعبِّرينَ بتنوعِهم الدينيِّ والقوميِّ والاثنيِّ عن حقيقةِ القائدِ الذي يرفعُه الوطنُ الجريحُ لبنانُ – قرباناً الى اعالي السماء، راسماً بدمِه تعاليمَ سماويةً لن تَقِدرَ عليها كلُّ الايام، ومُعبِّراً بالنموذجِ حتى الشهادةِ كيفَ يكونُ الوفاءُ للمبادئِ والقيمِ والقضيةِ التي طالما كانت قِبلةَ جهادِه، وعلى اسمِ حقِّها احبَّ وخاصم، فكانت بوصلةَ حياتِه ونضالِه، قضيةَ القدسِ وفلسطينَ التي ستبقى قِبلةَ المجاهدينَ مهما تَغوَّلَ العدوُ الصهيونيُ وسيدُه الاميركي ..

وحتى تجتمعَ العقولُ والقلوبُ في الاحدِ الموعود، فانَ الاوفياءَ للسيدينِ الشهيدينِ يحفظونَ الوصيةَ التي طالما كانت سلامةَ الوطنِ الذي دفَعا من اجلِه كلَّ غالٍ ونفيس، ووحدةَ الامةِ التي طالما عَمِلا لكي يُعيداها الى حِضنِ اُولى القبلتينِ وثالثِ الحرمينِ الشريفينِ القدسِ السليبةِ واكنافِها الجريحة..

المصدر: قناة المنار