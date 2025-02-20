الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للغاز والطاقة تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن “قواتها نفذت ضربة ناجحة لمنشآت بنية تحتية للغاز والطاقة تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا”.

وقالت الوزاة الروسية في تقريرها اليومي “شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تطلق من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، على منشآت بنية تحتية للغاز والطاقة تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا”.

وأكدت الوزارة أن “الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المستهدفة”، وذكرت أن “إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة وصل إلى نحو 925 جنديا بين قتيل وجريح”.

المصدر: روسيا اليوم