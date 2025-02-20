مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 20-2-2025

تضِيقُ الايامِ كما الانفاس، وتَترتبُ الارضُ ليومٍ من ايامِ الله، فالاحدُ أحدٌ بينَ ايامِنا، يومَ نواري فيهِ الشمسَ وصفيَّها..

تُسابقُ الترتيباتُ الوقت، وتُلملمُ النفوسُ بعضَ ارواحِها كي تُعينَ اجسادَها على الوفاءِ ليومٍ سيَتجددُ فيه العهدُ والقسَمُ من اهلِ الحَميَّةِ واصحابِ النفوسِ الابيّة، لقائدينِ عظيمينِ من هذه الامةِ وهذا الوطن، معاهدينَ انَّ الرايةَ لن تَسقُطَ وانَّ الدمَ لن يَضيع، وانَّ الارواحَ لن تَحيدَ عن طريقٍ مُرَصَّعٍ باسمى القادةِ والشهداء، عنوانُه رفضُ كلِّ ظلمٍ واحتلالٍ ومناصرةُ الحقِّ اينَما كان..

في المكانِ الذي احبَّ شهيدُنا الاقدس، والأرض التي افتدى، خلايا عملٍ لا تتوقفُ وخُططٌ لاستيعابِ طُوفانٍ بشريٍّ سيكونُ لملاقاةِ القائدِ الامميِّ وصَفِيِّه. في كلِّ ارجاءِ الوطنِ تَتواصلُ الاستعدادات، ومن اربعِ جهاتِ الأرض تصلُ الوفودُ الى بيروتَ للمشاركةِ بمراسمِ تشييعِ الأمينَينِ العامَّينِ لحزبِ اللهِ سيدِ شهداءِ الامةِ السيد حسن نصر الله وخليفتِه الشهيدِ الهاشميِّ السيد هاشم صفي الدين..

وكما قالَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم، سيكونُ تشييعاً استثنائياً فيهِ الحزنُ والوفاءُ وتجديدُ البيعةِ لشعلةِ المقاومةِ التي ما كانَ زَيتُها الا من عظيمِ الدماء..

دمٌ يَعبِقُ اريجُه في ارضِ الجنوبِ المحرَّرة ، وسمائِها الشاهدةِ على اعظمِ ملحمة، وفيما العدوُ يُبقي احتلالاً له على ارضِنا فانَ اهلَها غيرَ الآبهينَ بالاحتلال، العارفينَ بحتميةِ التحرير، يعاودونَ صُنْعَ الحياةِ في قُراهم بما اُوتُوا من عزمٍ وقُدُراتٍ وارادةِ بقاء، ويرفعون الانقاضَ بحثاً عمَّا تبقَّى من اجسادِ ابنائِهم الشهداء..

وبدماءِ ابنائهم الشهداءِ اغرقَ الفلسطينيونَ كلَّ اوهامِ الاحتلال، وكانت المرحلةُ الثانيةُ من اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ وَفقَ ما رأتِ المقاومةُ واهلُها في غزة، وتَسلّمَ الصهاينةُ جثثَ اربعةٍ من مستوطنيهم الذين قتلَهم عِنادُ ومكابرةُ بنيامين ناتنياهو. موقفٌ فلسطينيٌ جديدٌ قالَ المستوطنون الصهاينةُ اِنه زادَ من مرارةِ المشهدِ الممتدِّ من غزةَ الى جنوبِ لبنان.

المصدر: موقع المنار