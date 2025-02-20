الولايات المتحدة | ترامب يصف زيلينسكي بأنّه “ديكتاتور من دون انتخابات”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنّه “ديكتاتور من دون انتخابات”، بعدما رفض الأخير الانتقادات التي وجهها إليه رئيس الولايات المتحدة الثلاثاء.

وقدّمت الولايات المتحدة تمويلًا وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، في تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إنّ “زيلينسكي ديكتاتور من دون انتخابات، وعلى زيلينسكي أن يتنحى سريعًا وإلا لن يبقى له بلد”.

وكان عقد ترامب، الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًا انتقد فيه زيلينسكي وكرر روايات عدة قدمها الكرملين حول الصراع ودعا إلى إنهاء الحرب.

من جهته، اعتبر زيلينسكي أنّ دونالد ترامب “يعيش في مساحة من التضليل” بما في ذلك إلقاء ترامب اللوم على كييف في “بدء الحرب وتكرار تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي”.

وقال ترامب متحدثًا عن زيلينسكي إنّه “يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بِجو بايدن”.

وأضاف “في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب”.

وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيسا لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت عقب العملية العسكرية الروسية.

المصدر: وكالات