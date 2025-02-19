بوتين: لا حاجة لوسطاء في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن “الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لا يحتاج إلى وسطاء”، لافتا إلى أن “أوروبا ليس لديها أي مبرر لتقييم اجتماع الرياض بالسلبي”.

وقال بوتين في حديث له “هناك من يرغب في أن يكون وسيطا بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن هذا ربما يكون مطلبا مبالغا فيه”، وأضاف “أوروبا ليس لديها أي أساس يبرر الرد السلبي على الاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة، والأمريكيون يواصلون مناقشة القضايا الأوكرانية مع الأوروبيين”.

وأشار بوتين إلى أن “موسكو وواشنطن اتفقتا خلال مباحثات الرياض على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية كالمعتاد” ولفت الى أن “البلدين يعملان على قضايا الاقتصاد والطاقة والفضاء ومجالات أخرى كانت محلا للدراسة والنقاش خلال الاجتماع في الرياض”.

وأكد بوتين أن “الهستيريا التي أصابت كييف بسبب غيابها عن طاولة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ليست في محلها”، وتابع “ربما نسي الجميع ولكنني أذكركم، أنه بعد عام واحد بالضبط، في فبراير/شباط 2026 ستنتهي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية”، وسأل “هل يريد ممثلو أوكرانيا الجلوس هنا إلى طاولة المفاوضات والعمل كوسطاء بين روسيا والولايات المتحدة؟”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم