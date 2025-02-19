كندا | ارتفاع عدد الجرحى إلى 21 شخصًا إثر تحطم طائرة خلال هبوطها في مطار تورونتو

ارتفع عدد الجرحى إلى 21 شخصًا على الأقل إثر تحطّم طائرة تابعة لشركة “دلتا” على متنها 80 شخصًا، هم 76 راكبًا وطاقم من أربعة أفراد، خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، بحسب سلطات المطار.

وقالت شركة الطيران إنّ “رحلة إنديفور 4819 كانت بصدد الهبوط نحو الساعة 15:30 في أكبر مدينة في كندا آتية من مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية عندما تحطّمت”.

وقال جهاز الإسعاف إنّ “21 شخصًا أصيبوا، جروح ثلاثة منهم بالغة، وهم طفل ورجل سيتيني وامرأة أربعينية”.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث ولا تبيّن كيف انقلبت الطائرة على ظهرها وتقطّع جناحاها، لكنّ السلطات أكّدت عدم ضلوع أيّ طائرة أخرى في الحادث.

وإثر الحادث، أوقف مطار تورونتو كلّ الرحلات الجوية قبل أن يستأنفها بعد أكثر من ساعتين قرابة الساعة الخامسة مساء.

المصدر: وكالات