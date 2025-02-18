مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في نابلس وحملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية

تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال -فجر اليوم الثلاثاء- في عدة محاور بمدينة نابلس، وسط حملات اعتقال طالت عددًا من المواطنين في الضفة الغربية.

وخلال اقتحام قرية تل، جنوب غرب نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، فيما استهدف الشبان آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) ورشقوا القوة المقتحمة بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا، جنوب نابلس، حيث استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي قرية مادما، جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن مشهور نصار، مُخلِّفةً فيه دمارًا واسعًا، كما اعتدت على الشاب زين نصار بوحشية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب داوود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، والاعتداء على والدته وابنه، وسرقة مصاغ ذهبي من المنزل.

وفي قرية كفر قليل، جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع منعم أبو السعود، فيما اعتقلت الفتى ريان عديلي عقب اقتحام منزله في قرية أوصرين، جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرق نابلس، واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله.

وطالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة مُسيَّرة (درون) فوق عمارات العزموطي.

وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة دهم في بلدة عزون، شرقي المدينة، اعتقلت خلالها الشبان حمزة رضوان، وعثمان رضوان، ومحمد سليم.

وخلال اقتحام عزون، فجرت قوات الاحتلال جسمًا مشبوهًا في محيط أحد المنازل بالحارة الشرقية، التي شهدت أيضًا إطلاق قنابل صوتية وتخريبًا لمحتويات منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزغوري.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني برهم عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، شمال رام الله، وبلدة بيتللو، حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتيهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت، عمرو شوخة، بعد اقتحام منزله في بلدة رمون، شرق رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهما في مخيم الدهيشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام