زيلينسكي: اللقاء الأمريكي الروسي في السعودية كان مفاجئًا لنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن المباحثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية كانت “مفاجئة” بالنسبة لبلاده.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، أنه علم بتلك المباحثات من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء بين الولايات المتحدة وروسيا كان غير متوقع بالنسبة له.

وفيما يخص العلاقات التركية الأوكرانية، أكد زيلينسكي أن تركيا اتخذت موقفًا مبدئيًا داعمًا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها،بحسب تعبيرة.

كما أشاد بمساعدة تركيا في تسهيل الإفراج عن الجنود والمدنيين الأوكرانيين الأسرى خلال الحرب مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “علاقاتنا مع تركيا على مستوى عالٍ كما هو الحال دائمًا، وأشكر الرئيس أردوغان والشعب التركي على دعمهم المستمر”.

المصدر: يونيوز