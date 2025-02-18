حزب الله وأهالي عربصاليم شيعوا الشهيدين حمود وفرحات

شيع حزب الله وأهالي بلدة عربصاليم في جنوب لبنان الشهيدين عباس أحمد حمود (رشاد) وأحمد هيثم فرحات (طه) اللذين ارتقيا جراء غارة من مسيّرة للعدو الصهيوني قبل أيام.

انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول الى بلدتهما عربصاليم، حيث أعد لهما استقبال شعبي حاشد عند مدخل البلدة الشمالي تقدمه حملة الرايات واكاليل الورد والفرق الموسيقية لـ”كشافة الإمام المهدي” وصور الشهداء والقادة.

ورفع الجثمانان على الأكف في مسيرة جابت الشارع الرئيسي للبلدة وصولا إلى ساحتها، حيث أقيمت المراسم التكريمية لهما، فقدمت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني ونشيد حزب الله، كما قُدم قسم الولاء للشهداء وسط نثر الورود والارز.

ثم أمّ إمام البلدة الشيخ مصطفى مغنية الصلاة على الجثمانين ليواريا في الثرى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام