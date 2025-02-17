مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 17-2-2025

اعلانانِ في وقتٍ حساسٍ من عمرِ الوطن. الاحتلالُ الصهيونيُ يعلنُ تمديدَ بقاءِ قواتِه في نِقاطٍ على الاراضي اللبنانية، والدولةُ اللبنانيةُ تعلنُ تمديدَ قرارِ منعِ الطائراتِ الايرانيةِ من الهبوطِ في مطارِ بيروت..

انه الهبوطُ الطوعيُ وليس الاضطراريَ لاولوياتِ الموقفِ اللبناني، الذي لم يرَ حفاظاً على سلامةِ الوطنِ وسيادتِه ومطارِه الا بالاستجابةِ للتهديداتِ الاسرائيليةِ ومنعِ الطائراتِ الايرانيةِ من الوصولِ الى بيروت، اما منعُ قواتِ الاحتلالِ كلَّ اطقمِ الاسعافِ والجيش اللبناني من الوصولِ الى شابةٍ لبنانيةٍ لم تَبلُغِ العشرينَ من عمرِها في حولا لانقاذِها، وتركُها تنزفُ حتى الشهادةِ قربَ ذويها من نساءٍ واطفالٍ ، فلم يرَهُ ايٌ من المسؤولين والسياديين في لبنان، ولا قواتُ اليونيفل ولا اللجنةُ الخماسيةُ المعنيةُ بوقفِ اطلاقِ النار ..

وكذلك نارُ الطائراتِ الاسرائيليةِ التي تستبيحُ كلَ السماءِ اللبنانية، وحطت اليومَ في صيدا، حيثُ استهدفت صواريخُ حقدِها الاميركيةُ الصنعِ سيارةَ القياديِ في حركةِ حماس محمد شاهين على الاتوستراد البحري للمدينة، فارتقى شهيدا..

اِنه العدوُّ الإسرائيليُ الذي لا يُؤتَمَنُ – كما قالَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون، الذي وعدَ بردٍّ لبنانيٍّ من خلالِ موقفٍ وطنيٍّ موحّدٍ وجامعٍ على عدمِ الانسحابِ الصهيونيِّ الكاملِ من الاراضي اللبنانية، لكنْ بالطرقِ الديبلوماسيّةِ لانَ خيارَ الحربِ لا يُفيد – كما قال.. امّا القولُ عن إعادةِ الإعمارِ فمشروطٌ بالإصلاحات، بحسَبِ الرئيسِ عون، ولا مجالَ لأيِّ مساعدةٍ خارجيّةٍ دونَ إصلاح.

والاصلاحُ كما الدولةِ القويةِ والقادرةِ والعادلةِ خيارُ حزبِ الل كما أكدَ عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ النائبُ حسن فضل الل، مجدِداً حرصَ حزبِ الله على الاستقرارِ والسلمِ الاهلي ، واَنْ ياخذَ الجيشُ اللبنانيُ دورَه في حمايةِ السلمِ الاهلي وايضاً في التصدي للعدوِ الصهيوني وطردِه من ارضِنا المحتلة، وسنكونُ وكلَّ الشعبِ اللبناني وراءَه ..

شعبٌ سيكونُ غداً على موعدٍ مع تاريخٍ جديدٍ ستُثمرُ فيه تضحياتُه الجسامُ تحريراً لقراهُ وبعدَها لكاملِ ارضِ الوطن، ولن يطولَ احتلال..

ومهما طالت او قَصُرت الاشاعاتُ وتوالى افتعالُ القلاقلِ والازماتِ فانَ موعدَ تشييعِ الامينينِ العامينِ لحزبِ الله سماحةِ السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في موعدِه الاحدَ المقبل، كما اكدت اللجنةُ العليا لمراسمِ التشييع، وهو موعدٌ استثنائيٌ معَ شخصيتينِ استثنائيتينِ جادَتا بكلِّ ما تملكانِ لاجلِ الامةِ والحقِ ولبنان ..

المصدر: المنار