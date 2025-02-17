وليد جنبلاط من عين التنية: بقاء الجيش الإسرائيلي في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف النار

لفت الرئيس السابق لحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بعد زيارته الاثنين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة الى أن “بقاء الجيش الإسرائيلي في التلال الخمس(في جنوب لبنان) مخالف لاتفاق وقف النار”.

وقال جنبلاط “يجب عدم تحميل وزير الاشغال فايز رسامني تَبَعيّة كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية فهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات”، وتابع “أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش وكفى مزايدات سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام