روسيا | الكرملين يشكر حركة حماس على الإفراج عن أسير روسي-إسرائيلي

أعرب الكرملين عن امتنانه لحركة حماس لإطلاق سراح أسير روسي-إسرائيلي من غزة ضمن صفقة تبادل أخرى مع كيان الإحتلال.

وأبدى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “ترحيب موسكو بإطلاق سراح ألكسندر تروفانوف”، معربًا عن “امتنانها لقيادة حماس لاتخاذ هذا القرار”.

هذا وأفرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، السبت، عن ثلاثة اسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما أطلق كيان الاحتلال سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجونها في سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة.

المصدر: وكالات