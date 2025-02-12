نتنياهو يعطى تعليمات للجيش بحشد قوات في غزة اثر تعليق حماس عملية تبادل الاسرى لمماطلة العدو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه أعطى تعليمات للجيش، بحشد قوات داخل قطاع غزة وفي محيطه، على اثر اعلان حركة حماس تعليق اطلاق سراح الدفعة السادسة، من عملية تبادل الأسرى، بسبب مماطلة الاحتلال وعدم التزامه بتعهداته في الاتفاق.

وقال نتنياهو، إنّه “في ضوء إعلان حماس عن قرارها بخرق الاتفاق وعدم إطلاق سراح الرهائن لدينا، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي، بحشد قوات داخل قطاع غزة وفي محيطه”. حسب تعبيره.

وأوضح نتنياهو، أنّ عملية حشد القوات جارية حاليًا وستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأعرب نتنياهو، عن ترحيبه، بالمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن الأسرى، بحلول ظهر يوم السبت، و برؤيته لمستقبل غزة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه سيرسل تعزيزات إضافية حول قطاع غزة بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس باستئناف القتال، في حال عدم الإفراج عن الرهائن بحلول يوم السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان الثلاثاء ،”تقررت زيادة التعزيزات مع قوات إضافية تشمل جنود الاحتياط”، موضحاً أن الخطوة “اتخذت استعدادا لسيناريوهات مختلفة”.

وكان نتنياهو، أعلن في بيان أنّه “اذا لم تفرج حماس عن رهائننا بحلول ظهر السبت، فإنّ وقف اطلاق النار سينتهي و(الجيش الإسرائيلي) سيستأنف معارك عنيفة حتى الحاق هزيمة نهائية بحماس”.

وفي المقابل، أكّدت حركة حماس، أنّها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي.

وفي بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، شددت حركة حماس على أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وعليه تقع مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير.

المصدر: وكالات