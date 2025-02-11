مؤسسة القرض الحسن.. إستكمال عملية صرف التعويضات

عاودت مؤسسة القرض الحسن عملية صرف التعويضات للمتضررين من العدوان الغاشم بشكل طبيعي في الساعات الأخيرة، وذلك في العاشر من شباط 2025، بعد حل المشكلة التقنية التي طرأت الأسبوع الماضي.

وكانت المؤسسة بتاريخ الثاني من كانون الأول 2024 قد استأنفت أعمالها في (16) فرعاً ، رغم حملة التدمير الحاقدة التي تعرضت لها من قبل العدو الإسرائيلي، حيث استهدفت عدد من الفروع في مختلف المناطق اللبنانية، بحجة أن المؤسسة، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، “تشارك في تمويل النشاطات الإرهابية ضد إسرائيل”.

من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادي لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين، ودعت إلى تحقيق دولي في الهجمات التي تعرضت لها مؤسسة القرض الحسن.

المصدر: مؤسسة القرض الحسن