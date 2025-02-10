إعلام العدو: عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن أي إجراءات تمس بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 19:56

إعلام العدو: عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن أي إجراءات تمس بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 50 mins 10 February، 2025
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