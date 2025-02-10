كتائب القسام: بعد قليل تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 18:14

كتائب القسام: بعد قليل تغريدة مهمة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

منذ 24 mins 10 February، 2025
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