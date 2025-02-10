المستشار الثقافي في السفارة الايرانية: للإرتقاء بمستوى التعارف بين الشعوب ونبذ الظلم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2025 - 19:54

المستشار الثقافي في السفارة الايرانية: للإرتقاء بمستوى التعارف بين الشعوب ونبذ الظلم

منذ 21 mins 10 February، 2025
السيد كميل باقر
لبنان

أكد “المستشار الثقافي في السفارة الايرانية” في بيروت السيد كميل باقر على “ضرورة صياغة مشروع فكري حضاري يستلهم من القرآن والإنجيل المعاني السامية للديانتين الاسلامية والمسيحية من أجل الإرتقاء بمستوى التعارف والتلاقي بين الشعوب ولنبذ الظلم الواقع على الشعوب المقهورة”.

كلام السيد باقر جاء بعد زيارته الاثنين بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، وأشار السيد باقر الى ان “اللقاء تمحوّر حول قضايا الحوار الاسلامي المسيحي وأهمية ان ننتقل به من الحوار النظري الى العيش المشترك الحقيقي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة”.

ووجه السيد باقر للبطريرك العبسي دعوة لزيارة إيران والاطلاع عن كثب على اوضاع المسيحيين هناك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة