أرسلان: التحديات أمام الحكومة كبيرة

كتب رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “أبارك للرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام تأليف حكومة الإصلاح والإنقاذ، ‏ومع استحالة إرضاء جميع الفرقاء في الداخل يبقى الأمل في أن تكون حكومة متجانسة يعلي الوزراء فيها المصلحة الوطنية على مصالح أحزابهم وطوائفهم. ‏التحديات أمامها كبيرة ومن أبرز هذه التحديات ملف التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، عسى أن تبقى الكفاءة هي المعيار في كل المراكز الشاغرة، فالإصلاح الحقيقي وإنقاذ الوطن يبدأان من هنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام