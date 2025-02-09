أرسلان: التحديات أمام الحكومة كبيرة

كتب رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “أبارك للرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام تأليف حكومة الإصلاح والإنقاذ، ومع استحالة إرضاء جميع الفرقاء في الداخل يبقى الأمل في أن تكون حكومة متجانسة يعلي الوزراء فيها المصلحة الوطنية على مصالح أحزابهم وطوائفهم. التحديات أمامها كبيرة ومن أبرز هذه التحديات ملف التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، عسى أن تبقى الكفاءة هي المعيار في كل المراكز الشاغرة، فالإصلاح الحقيقي وإنقاذ الوطن يبدأان من هنا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام