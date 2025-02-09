ترامب يكشف تفاصيل حديثه مع بوتين وخطته السريعة

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وعندما سأل الصحافيون ترامب، على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان)، عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، أجاب: “من الأفضل ألا أقول”.

وأضاف ترامب لصحيفة “نيويورك بوست”: “بوتين يرغب في تجنب سقوط المزيد من القتلى”.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وإن موسكو تنتظر إشارة من واشنطن تفيد باستعدادها أيضًا.

وقال ترامب، الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

وفي تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست”، قال ترامب: “لطالما كانت لي علاقات جيدة مع بوتين”، مؤكّدًا أن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وأضاف ترامب: “آمل أن يتحقق ذلك سريعًا. الناس يموتون كل يوم. هذه الحرب مدمرة للغاية في أوكرانيا، وأريد إنهاء هذا الأمر اللعين”.

رد الكرملين

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا يستطيع “تأكيد أو نفي” التقارير حول محادثة بين بوتين وترامب.

وأضاف: “بينما تواصل الإدارة في واشنطن عملها، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة. وتتم هذه الاتصالات من خلال قنوات مختلفة. وبالطبع، على خلفية تعدد هذه الاتصالات، قد لا أعرف شيئًا شخصيًا، أو أكون جاهلًا بأمر ما. لذلك، في هذه الحالة، لا يمكنني تأكيد أو نفي ذلك”.

المصدر: صحف اجنبية