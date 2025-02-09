الخط الساخن | رفع النفايات في الضاحية مستمر

في حلقة “الخط الساخن” من إعداد ديما جمعة، بعنوان “رفع النفايات في الضاحية مستمر.. في الحرب والسلم ومنع المكبات العشوائية”، تجوّلت كاميرا البرنامج في أحياء مختلفة من الضاحية الجنوبية للاطلاع على الواقع البيئي وآلية عمل المؤسسات المعنية برفع النفايات، وأبرزها “شركة سيتي بلو”.

في بداية الحلقة، كان هناك لقاءٌ مع عصام حجار، مدير مشروع شركة “سيتي بلو”، الذي تحدث من مركز الشركة عن استمرارية العمل خلال فترة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث استمرت آليات المؤسسة في التحرك رغم المخاطر لمنع تكدّس النفايات. كما توقف عند جدّية العمل واستمراريته بعد وقف إطلاق النار.

بعد ذلك، انتقلت كاميرا “الخط الساخن” إلى معمل العمروسية، حيث شرح الأستاذ حجارأهمية عودة العمل في فرز النفايات ضمن المعمل. كما قدّم محمد مخزوم، مسؤول الآليات الكبيرة في “سيتي بلو”، شرحًا مفصّلًا عن حركة العمال، وأكد على أهمية وقف نشاط “نبّاشي” المكبات لمنع تلوّث البيئة.

أما مصطفى السبع، رئيس قسم النظافة في برج البراجنة والمريجة، وحسن سلوم، مسؤول ملف النظافة والكنس في الضاحية، فقد تحدّثا عن أهمية الحفاظ على النظافة، ووجّها نصائح لسكان الضاحية للالتزام بمواعيد وأماكن رمي النفايات.

وفي الختام، تحدّث المهندس محمد درغام، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، عن دور المواطن في الحفاظ على نظافة مدينته، وأكّد على وجود دراسات لمشاريع تهدف إلى تحقيق إنجازات في رفع وفرز النفايات الصلبة.

لمتابعة الحلقة كاملة، يُرجى الضغط على الرابط التالي.

المصدر: موقع المنار