قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 04:16

قوات الاحتلال تحاصر مخيم نور شمس شرق طولكرم

منذ 27 mins 9 February، 2025
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