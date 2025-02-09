الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة كافوري الواقعة بولاية الخرطوم والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 04:16

الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة كافوري الواقعة بولاية الخرطوم والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023

منذ 30 mins 9 February، 2025
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