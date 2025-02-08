عون والشرع في اتصال هاتفي: اتفاق على ضبط الحدود ومنع استهداف المدنيين

اتفق الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في اتصالٍ هاتفي على التنسيق لضبط الوضع عند حدود البلدين، ومنع استهداف المدنيين.

وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر محليّة استشهاد 4 مواطنين من أبناء العشائر اللبنانية، برصاص مسلحي “هيئة تحرير الشام”، عند الحدود اللبنانية السورية.

وأمس بعد وقوع اشتباكات، تبادلت عائلات لبنانية في قرى حدودية مع سوريا و”هيئة تحرير الشام” المعتقلين من الجانبين، وفق ما نقلت مصادر محليّة.

وذكرت مصادر محليّة أنّ “هيئة تحرير الشام” سلّمت معتقلين إثنين، وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها، وأفرجت عن 16 امرأة وطفلاً في بلدة العقربية.

المصدر: مواقع اخبارية