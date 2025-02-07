المفتي قبلان لأورتاغوس: حزب الله لم يُهزَم ولن يُهزَم

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: “للمبعوثة الأميركية السيدة مورغان أورتاغوس أقول: لبنان للبنانيين فقط، وحزب الله قوة وطنية وتمثيلية بحجم لبنان وشراكة مكوّناته الوطنية. حزب الله لم يُهزَم ولن يُهزَم، ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع القضاء عليه. السيادة للبنان ومكوّناته الوطنية فقط، وليس لأميركا ومشاريع الإقصاء والخراب، ولن يكون لبنان مستعمرة لأميركا أو إسرائيل. لعبة التهديد والوعيد فارغة، والمشروع الأميركي-الإسرائيلي، الذي انكسر على تخوم بلدة الخيام، لن يكون له وجود في قلب النظام السيادي في لبنان.”

وأضاف: “حكومة بلا الثنائي الوطني تدفع البلد نحو المجهول، وحذارِ الخطأ مع الرئيس نبيه بري، لأن الخطأ معه كارثة بحجم القاعدة الميثاقية للبنان. لسنا ممّن يتراجع أو يترك واجب حماية لبنان وتأمين سيادته. ويجب أن يتذكّر الجميع أن لبنان مقبرة الغزاة ومشاريع الارتزاق.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام