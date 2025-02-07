النائب ينال صلح: تصريح المبعوثة الأميركية تدخل وقح في الشؤون الداخلية اللبنانية

دان النائب ينال صلح “تصريح المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، والذي ينم عن تدخل وقح في الشؤون الداخلية اللبنانية”. واعتبر، خلال استقباله وفداً من أهالي بعلبك في دارته، أن “كلام المبعوثة الأمريكية لا يمت بصلة إلى الدبلوماسية السياسية، وإنما هو كلام استعماري يدل على الهيمنة المتعجرفة. فأين هم “السياديون” من هذا الكلام؟”.

وأكد صلح أن “حزب الله هو جزء من النسيج السياسي والاجتماعي اللبناني، ولا يمكن لأي أحد على الإطلاق إلغاءه أو حتى تجاهله. ولولا أصوات الثنائي الوطني، حزب الله وحركة أمل، لما انتُخب رئيس للجمهورية في لبنان”.

ودعا جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى “الحذر من التدخل الفاضح والواضح، وحتى الوقح، للإدارة الأمريكية الجديدة في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

واستنكر صلح “تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن غزة والشعب الفلسطيني الذي لم ولن يترك أرضه، وهو من دفع الأثمان الكبيرة في معركة العزة، معركة طوفان الأقصى، ليخرج منها منتصراً. وإذا بالإدارة الأمريكية الجديدة تحاول فعل ما عجزت عنه آلة الإجرام الإسرائيلية”، مطالباً الدول العربية والإسلامية “بضرورة التحرك لمنع تنفيذ مخططات ترامب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام