الامام الخامنئي: التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمراً حكيماً… وإذا اعتدى الأميركيون على أمننا سنعتدي على أمنهم

أكد الامام السيد علي الخامنئي أن “التفاوض مع الولايات المتحدة لا تأثير له في حل مشكلات بلدنا”، مشيراً إلى أن ” الأميركيين يعملون على تغيير خريطة العالم على الورق فقط وهذا لا يمت للواقع بصلة”.

وخلال استقباله حشداً من قادة القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران، لفت الامام إلى أن المفاوضات مع الحكومة الاميركية الحالية “ليست أمراً حكيماً”، معلناً أنه “إذا هددنا الأميركيون سنهددهم واذا نفذوا تهديداتهم سننفذ تهديداتنا”.

وفي السياق، أكد الامام الخامنئي أنه إذا اعتدى الأميركيون على أمن الجمهورية الإسلامية، “سنعتدي على أمنهم دون أي تردد”. ویأتي استقبال السيد الخامنئي لقادة القوة الجوية علی أعتاب ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 8 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الامام الخميني (رض).

المصدر: ارنا