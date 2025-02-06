ماديان: كلام ترامب حول مصير الشعب الفلسطيني ينم عن عقلية استعمارية وعنصرية

رأى أمين سر “لقاء مستقلون من أجل لبنان” رافي مادايان في بيان له الخميس أن “تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول ترحيل سكان غزة والضفة والتطبيع السعودي – الإسرائيلي تعكس الوجه البشع للسياسة النيو- كولونيالية الأميركية والتي وصفها السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأنها دعوة الى التطهير العرقي جريمة حرب”.

واعتبر مادايان أن “كلام ترامب حول مصير الشعب الفلسطيني ينم عن عقلية استعمارية وعنصرية مناقضة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب”، مشيرا الى ان “انحياز الإدارة الأميركية لنتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف وإنكارها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة ويؤسس لحروب ونزاعات لا تنتهي ولا تساهم في التوصل الى حلول مستدامة والى السلام العادل والشامل”.

ولفت ماديان الى أن “الامبراطور الأميركي لا يحق له وهب أرض الجولان السوري والقدس المحتلة ومناطق من فلسطين التاريخية لدولة الكيان الإسرائيلي العنصري، كما لا يحق له ضم كندا وغرينلاند وقناة باناما”.

من جهة ثانية، رأى ماديان أن “تقديم رئيس حكومة العدو نتنياهو جهاز بايجر مذهّب الى مضيفه الأميركي لهو استفزاز واحتقار للشعب اللبناني الذي تعرض للهجوم الإرهابي الإسرائيلي في ايلول الماضي، والأنكى ان تعليق ترامب على ذلك بوصفه هجوم البايجر بالعملية الرائعة جاءت للتدليل على المشاعر العدوانية واللاإنسانية التي يتشاركها ترامب مع نتنياهو”.

في سياق آخر، دعا ماديان “حكومة نوّاف سلام العتيدة بأن يتضمن بيانها الوزاري حق الشعب اللبناني في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل واسترداد أراضيه المحتلة حتى خط 23 آذار لعام 1949”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام