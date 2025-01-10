رافي مادايان: مستعدون للتعاون مع العهد الجديد لما فيه خير الوطن

رحّب د. رافي مادايان باسم “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في بيان بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، الأمر الذي أنهى الفراغ في الموقع المسيحي الأول في الدولة والنظام. وقال إن “موضوع إنهاء الشغور الرئاسي بمثابة القضية الرئيسية بالنسبة للمسيحيين ولعموم اللبنانيين منذ أكثر من سنتين”.

وأشاد البيان بخطاب القسم للرئيس عون الذي تضمن رؤية وعناوين إصلاحية شملت استقلالية القضاء، ومحاربة الفساد، وتفعيل المؤسسات الرقابية، وتطوير قانون الانتخاب، وولوج مسار التعافي المالي – الاقتصادي، والتشديد على إصلاح مؤسسات الدولة، وصون الحريات، وقوانين العدل، والاستراتيجية الدفاعية، ورفض التوطين، وإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والتمسّك بالسلام العادل والشامل، والانفتاح على الشرق والغرب، واستعادة لبنان موقعه الريادي في المنطقة.

كما طالب البيان الرئيس المنتخب بوضع خطة عمل إصلاحية تستدعي جمع كافة الأطراف والمكونات والنخب السياسية والفكرية، وإقامة حوار وطني يتناول كل العناوين التي طرحها خطاب القسم، وتشكيل مساحة تعاون وتلاقي في بعبدا لترجمة قضايا الحوار الوطني إلى استراتيجيات تنفيذية، الأمر الذي يجعل من رئيس الجمهورية راعيًا للحوار الوطني من أجل الإصلاح، ومن بعبدا مركزًا للعمل الوطني.

وتمنى اللقاء في بيانه للرئيس جوزيف عون التوفيق في مهامه الجديدة التي ينتقل إليها من مؤسسة الجيش كمؤسسة جامعة، وطنية وعابرة للطوائف، وأبدى استعداده للتعاون مع العهد الجديد لما فيه خير الوطن ولجميع المواطنين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين.

المصدر: موقع المنار