السودان: الجيش يتقدم باتجاه وسط الخرطوم ويقترب من القصر الجمهوري

يتقدم الجيش السوداني باتجاه وسط الخرطوم من محاور عدة، مقتربا من القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه “قوات الدعم السريع”، بحسب ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية” الخميس نقلا عن مصدر عسكري سوداني.

وقال المصدر إن “قواتنا اقتربت من الوصول إلى وسط الخرطوم والسيطرة عليه وطرد ميليشيا آل دقلو(نسبة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي)”، وأضاف ان “قوات سلاح المدرع في جيش السودان تتقدم من محاور عدة”.

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الفرنسية” عن “وقوع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع حول جسر سوبا، إحدى نقاط الدخول الرئيسية للعاصمة من جهة الجنوب الشرقي”.

وكان الجيش السوداني قد أعلن الاربعاء السيطرة على أحياء الرميلة والمنطقة الصناعية في قلب الخرطوم، على بُعد ثلاثة كيلومترات فقط من القصر الجمهوري، وبعد مراوحة استمرّت أشهرا في الخرطوم، كسر الجيش الأسبوع الماضي حصاراً كانت قوات “الدعم السريع” تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة.

المصدر: صحيفة الاخبار