حركة حماس: حديث ترامب عن استلام واشنطن قطاع غزة بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 16:10

حركة حماس: حديث ترامب عن استلام واشنطن قطاع غزة بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال قطاع غزة

منذ 8 mins 6 February، 2025
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